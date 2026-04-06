Волейболисты «Локомотива» и «Зенита-Казань» продолжат серию в Новосибирске

Полуфинальная серия плей-офф российской мужской волейбольной Суперлиги между «Локомотивом» и «Зенитом-Казань» переезжает в Новосибирск при счете 1:1. На «Локомотив Арене» команды встретятся 10 и 12 апреля.

Во втором матче серии в столице Республики Татарстан 5 апреля хозяева были сильнее со счетом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25). Доигровщик железнодорожников Омар Курбанов набрал 20 очков.

«Мы можем сожалеть о трех-четырех моментах в концовке четвертого сета. Проигрывали очень легкие ситуации. За такие мелочи ты обычно платишь в играх с таким соперником»,— сказал после игры главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

Ранее, 3 апреля, «Локомотив» одержал победу со счетом 3:2. Серия продолжается до трех побед одной из команд. В случае если после матчей в Новосибирске счет будет равным 2:2, то решающий матч состоится в Казани 16 апреля.

Валерий Лавский