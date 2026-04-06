Глава СКР заинтересовался проблемами детского сада в Александровске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем содержании детского сада в городе Александровске Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в аккаунте приемной председателя СКР в соцсети была размещена жалоба о плохом состоянии детского сада в Александровске. Кровля одного из корпусов протекает, что приводит к затоплению помещений и разрушению конструкций. Несмотря на это, ремонт не организован. Родителей уведомили о закрытии учреждения, с чем они не согласны, поскольку ближайший детский сад расположен на значительном расстоянии. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.