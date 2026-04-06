На капремонт здания прокуратуры Советского района Астрахани выделено 28 млн

Здание прокуратуры Советского района Астрахани на ул. Бабушкина, 9 планируют капитально отремонтировать. Соответствующий тендер стоимостью более 27,9 млн руб. объявлен в ЕИС «Закупки».

Согласно документации, подрядчику предстоит заменить двери и окна. Также нужно отремонтировать потолки, полы и стены. Планируется замена коммуникационных сетей: отопление, водопровод и электрика. Будет обновлена сантехника.

Работы будут проводиться в два этапа: первый требуется завершить до сентября этого года, второй — конца февраля 2027-го. Победителя аукциона определят 14 апреля.

Нина Шевченко