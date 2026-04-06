Спикер ГД обозначил сроки для Саратова по благоустройству химучилища
Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от саратовских властей проложить новую дорогу у химучилища к сентябрю. Он отметил, что средства уже перечислены и находятся на счетах.
Также господин Володин предложил построить рядом с военным вузом большой стадион, открытый для горожан. Он подчеркнул, что финансирование на это привлечено.
Высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты им. Кириллова открылось в Саратове на ул. Радищева в прошлом году. Также при поддержке спикера ГД в городе начало работу артиллерийское командное училище.