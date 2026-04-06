Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При атаке ВСУ на Новороссийск пострадали восемь человек, включая детей

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Новороссийске пострадали восемь человек, включая двоих детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском», — написал глава региона в мессенджере Max.

Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. При необходимости санитарная авиация доставит их в Краснодар.

В ходе атаки дронов повреждены шесть многоквартирных и два частных дома в городе-герое. Обломки беспилотников обнаружены на территории нескольких предприятий.

Отражение атаки продолжается.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все