За ночь над Кубанью и еще несколькими регионами РФ сбили 50 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в ночь с 5 на 6 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе дроны сбили над территорией Кубани.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 23:00 мск до 07:00 мск. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Новороссийске в результате ночной атаки БПЛА пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, обломки беспилотников нашли также на территории ряда предприятий.

