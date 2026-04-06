Восемь человек пострадали в Новороссийске в результате атаки БПЛА

Краснодарский край на протяжение дня 5 апреля подвергается массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и ряде других муниципалитетов все службы приведены в состояние повышенной готовности, в течение дня задействована система оповещения населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее сложная обстановка, по данным краевых властей, сложилась в Новороссийске. Сообщается о восьми пострадавших, среди них двое детей, находившихся в частном доме, а также взрослые жители многоквартирного сектора и граждане, находившиеся на трассе между Кабардинкой и Новороссийском. Все пострадавшие госпитализированы, при необходимости их планируется доставить в Краснодар с использованием санитарной авиации.

В результате атаки в Новороссийске повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, обломки беспилотников обнаружены также на территории ряда предприятий. По данным властей, отражение атаки продолжается.

Вячеслав Рыжков