Неделя космоса, «Ария» и «Чиж & Co»

В Ярославле в период с 6 по 12 апреля состоится недельное празднование Дня космонавтики, выступят группы «Ария» и «Чиж & Co», пройдут вечер органной музыки, лекция «Город с физиономией: Ярославль глазами Аксакова и Достоевского» и киногостиная с критиком Александром Колбовским, покажут мюзикл «Приключения Электроника. Стать человеком». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вокалист группы "Ария" Михаил Житняков

Неделя космоса

С 6 по 12 апреля в регионе пройдет Неделя космоса, посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина. Мероприятия пройдут на восьми площадках, главной из которых станет планетарий. Там на протяжении всей недели будут показывать программу «Обзор звездного неба. Земля глазами Юрия Гагарина». Это воссоздание в 3D полета первого космонавта на космическом корабле «Восток-1». В фильме использованы космические снимки Земли, аудиоматериалы переговоров с Юрием Гагариным в полете, техническая и документальная литература. Цена билета — 250 руб.

В планетарии каждый день космической недели будет идти полнокупольная программа «Космическая история России». Она перенесет зрителя в будущее, где на уроке в лунном классе рассматриваются основные этапы освоения космического пространства во Вселенной. Цена билета — 350 руб. Также в планетарии будут проводить интерактивную экскурсию «Позывной Кедр». Гости узнают, чем именно Юрий Гагарин занимался в космосе и как получилось, что именно он стал первым космонавтом. Цена — 150 руб.

7 апреля в Волковском театре в рамках недели космоса покажут спектакль «Циолковский». Это музыкальная постановка о великом русском ученом Константине Циолковском, который, несмотря на глухоту, бедность, многочисленные бытовые трудности, непонимание своих идей и непризнание со стороны коллег, всю жизнь упорно шел к поставленной им для себя большой цели. Показ посетит Елена Тимошенко, правнучка Константина Циолковского. Начало в 18:30, цена билета — от 200 руб.

Фото: Волковский театр Спектакль «Циолковский»

7 апреля в планетарии пройдет экскурсии с Планетариком. Робот-гид расскажет о ключевых моментах космической эры. Особое место в его рассказе займет полет Валентины Терешковой. Цена билета — 150 руб. В этот же день там состоится интерактивный урок «Через тернии к звездам» — это история космонавтики, рассказанная через призму изобретений. Цена билета — 150 руб. Еще один урок, который пройдет 7 апреля в планетарии, — это «Физика невесомости». В ходе него будут рассмотрены законы физики на МКС. Цена входа — 150 руб.

8 апреля в Ярославской филармонии состоится концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Василия Валитова «Легенда о Валентине». Этот концерт позволит погрузиться в мир достижений советской и российской космонавтики. Проект включает в себя исторические кадры и звучит под произведения композиторов: Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева и многих других. На сцене вместе с оркестром выступит солист филармонии — Александр Суханов. Начало в 14:00, цена билетов — от 400 руб.

11 и 12 апреля в планетарии состоится премьера театрализованного представления для детей — «Профессор Звездочкин и потерянный свет». В спасательную космическую экспедицию отправятся профессор и его робот Сеня. Цель миссии — победить таинственный Межгалактический Вирус Скук, который похитил радость с планет Солнечной системы и лишил всех веселья. Цена билета — 400 руб.

Фото: Правительство Ярославской области Ярославский планетарий

В День космонавтики, 12 апреля, в 9:00 около планетария состоится флешмоб «108 минут», а также прозвучит знаковое «КЛЮЧ НА СТАРТ» и сообщение ТАСС о первом полете человека в космос. В этот же день в музее «Космос» в поселке Никульском в 13:00 стартует квест-игра «Гагарин: личное дело 7688». Выполняя задания, участники познакомятся с ключевыми страницами биографии Юрия Гагарина: узнают о его детстве, пути в авиацию, особенностях отбора в первый отряд космонавтов и подготовке к полету. Цена билета — 450 руб.

Полная программа недели космоса размещена на сайте планетария.

Концерты

7 апреля в КЗЦ «Миллениум» выступит гитарист-виртуоз и композитор ДиДюЛя. В концерте прозвучат композиции, ставшие уже легендарными, такие как «Полет на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», так и новые мелодии, исполняемые на акустической и классической гитарах, греческой бузуки, уникальной 18-ти струнной гитаре, дудуке, волынках, перкуссионных инструментах разных культур и народов. Особенностью программы является живой звук и световое шоу. Начало в 19:00, цена билетов — от 3 тыс. руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Музыкант Валерий Дидюля

9 апреля в «Китайском летчике Джао Да» выступит джазовая певица Шерил Пепси Райли в сопровождении трио Enterplay. За ритмическую основу проекта отвечает нью-йоркский барабанщик Натаниэль Таунсли, известный совместными релизами с Мэрайей Кэри, Public Enemy и Стиви Уандером. Клавишник Томаш Бура известен по работе с Guthrie Govan и Incognito. Бас-гитарист Антон Давидянц сотрудничал с Леонидом Агутиным, Николаем Носковым и немецкой группой Panzerballett. Музыка Enterplay объединяет элементы фьюжн, джаз-рока и фанка. Начало в 19:30, цена билетов — от 2,7 тыс. руб.

10 апреля в КЗЦ «Миллениум» состоится юбилейный концерт группы «Ария» к 40-летию коллектива. В программе — хиты, премьера нового материала из альбома «Когда настанет завтра», а также уникальные декорации и световое шоу. Начало в 20:00, цена на билет — от 4 тыс. руб.

10 апреля в областном Доме актера состоится новая программа актера Волковского театра Ануара Султанова. На концерте прозвучат русские, испанские, итальянские, казахские песни. Будут исполнены хиты легендарной группы Il Divo, А-Студио. Начало в 19:00, цена билета — от 2 тыс. руб.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Лидер группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков

11 апреля в КЗЦ «Миллениум» выступит легендарная группа «Чиж & Co». Сергей Чиграков и его коллектив исполнят любимые хиты, известные каждому слушателю с девяностых. Начало в 19:00, цена на билет — от 4 тыс. руб.

11 апреля в баре «Тех-Нуар» состоится выступление российской трибьют-группы, которая исполняет песни финской группы Nightwish, мирового лидера стиля симфо-метал. Начало в 20:00, цена билетов — 1,3 тыс. руб.

12 апреля в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт певицы Канцлер Ги (Майя Котовская). Канцлер Ги исполняет музыку из микса классического рока, балладной лирики, арт-фолка и блюза. Начало в 20:00, цена билета — от 1 тыс. руб.

Фото: vk.com / kancler_gui Артистка Канцлер Ги (Майя Котовская)

12 апреля в Ярославской филармонии состоится вечер органной музыки. Выступят студенты класса органа Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского народного артиста России, профессора Рубина Абдуллина. В программе: Иоганн Бах, Густав Меркель, Луи Вьерн, Сезар Франк, Марко Босси. Начало в 18:00, цена билета — от 500 руб.

Спектакли и шоу

8 апреля в областном Доме актера состоится постановка «Воображаемого театра Васи Ложкина» — «Космонавт по объявлению». Это история о мечте. События разворачиваются в коммунальной квартире Петербурга, бескрайних просторах Космоса и параллельной реальности. Главные роли исполняют артисты театра им. Федора Волкова. Начало в 19:00, цена билета — от 1,4 тыс. руб.

9 апреля в областном Доме актера покажут трагикомедию по пьесе Владимира Лидского — «В лунном сиянии». Это история о любви и о том, что каждый имеет право на счастье. В постановке всего три персонажа: дурочка, заключенный и тетя дурочки. Начало в 19:00, цена билета — от 1 тыс. руб.

Фото: ДК «Магистраль» (Ярославль Спектакль "В лунном сиянии"

10 апреля во Дворце молодежи петербургский театр «Лицедеи» покажет комедийный спектакль про дружбу «Подружайки». По сюжету две женщины вместе мечтают стать известными, а их путь к цели и становится шоу. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,3 тыс. руб.

12 апреля в Волковском театре Большой Детский хор представит мюзикл «Приключения Электроника. Стать человеком». В главных взрослых ролях – Александр Дзюба и Наталья Романова. Планируется два показа: в 14:00 и 17:00. Цена билета — от 600 руб.

Выставки и встречи

В Ярославском художественном музее продолжается 12-й фестиваль современных художников «АРТ НОН-СТОП». С 7 по 12 апреля в Губернаторском доме будут представлены работы живописца Инны Антоновой. Часть работ она написала во Владивостоке (где родилась), Душанбе (где жила несколько лет) и Ростове Великом (где живет с 2005 года). Является автором 10 персональных выставок в Нуреке, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и других городах. Встреча с художником состоится 11 апреля в 15:00, вход свободный.

11 апреля в Ярославском музее-заповеднике состоится лекция «Город с физиономией: Ярославль глазами Аксакова и Достоевского». В экспозиции «Слово о полку Игореве» кандидат исторических наук, автор книг по истории Ярославля Мария Александрова расскажет, как сами писатели отметились на Ярославской земле и какой вклад внесли их ближайшие родственники в развитие губернии. Начало в 16:00, цена билета — 300 руб.

11 апреля в Ярославском музее-заповеднике на выставке «Народ в серебряном одеянии» пройдет лекция художника декоративно-прикладного искусства Алины Чистяковой — «Чувашская сказка вышита серебром, а русская жемчугом». Лекция позволит увидеть, как в традициях разных народов проявляется богатство и разнообразие декоративного искусства. Начало в 15:00, цена билета — 400 руб.

Кино

7 апреля в областном Доме актера состоится «Киногостиная с Александром Колбовским». На встрече покажут мультфильм «Знаешь, мама, где я был?». Это автобиографическая фантазия Резо Габриадзе, где детство, война и мечты переплетаются в невероятную графику. Начало в 19:00. Цена билета — от 500 руб.

В кинотеатрах можно посмотреть новый фильм российского режиссера Антона Мамыкина «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Главный герой Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя и мечтает о космосе. Преподаватели прочат ему успех, однако внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной поселок Шойна, где дома тонут в песках.

Подготовила Алла Чижова