Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Новороссийске

Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

На базе школы №29 развернули пункт временного размещения для жителей.

Кроме того, поступают сведения о возгораниях в Восточном внутригородском районе города. Службы направлены на место ЧП.

«Дополнительную информацию доведу позже»,— написал господин Кравченко.

По словам главы города, в Новороссийске продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов.

Наталья Решетняк