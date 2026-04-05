Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края

В Краснодарском крае объявлена угроза ракетного удара. Соответствующее предупреждение поступило через приложение МЧС России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Граждан призывают сохранять спокойствие и занять укрытия.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте — выйдите и укройтесь в помещении или в складках местности»,— говорится в сообщении МЧС.

Наталья Решетняк

