Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края
В Краснодарском крае объявлена угроза ракетного удара. Соответствующее предупреждение поступило через приложение МЧС России.
Граждан призывают сохранять спокойствие и занять укрытия.
«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте — выйдите и укройтесь в помещении или в складках местности»,— говорится в сообщении МЧС.