Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края

В Краснодарском крае объявлена угроза ракетного удара. Соответствующее предупреждение поступило через приложение МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Граждан призывают сохранять спокойствие и занять укрытия.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте — выйдите и укройтесь в помещении или в складках местности»,— говорится в сообщении МЧС.

Наталья Решетняк