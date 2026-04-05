Глава СК взял на контроль дело саратовского бизнесмена, обвиняемого во взятке

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования уголовного дела о даче взятки и нарушении природоохранного законодательства (ст. 247, 291 УК РФ). Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Согласно релизу, представитель коммерческой организации, незаконно складировавшей стройотходы у двух водоемов в Гагаринском районе, пытался избежать штрафа с помощью взятки сотруднику уполномоченного органа. В марте суд заменил ему меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий, отказав следствию в продлении ареста. «В настоящее время в рамках реализации благотворительного проекта сотрудниками той же фирмы осуществляются работы по замене тротуарной плитки и бордюров в городе», — говорится в сообщении.

Поводом для вмешательства господина Бастрыкина стали публикации в интернете о несогласии с решением суда. Исполнение поручения на контроле центрального аппарата СК.

Нина Шевченко