В Новороссийске обломки БПЛА упали на территории двух предприятий
В ходе отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов обломки дронов упали на территории двух предприятий Новороссийска. Об этом сообщил оперштаб региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На одном из объектов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.
В Новороссийске продолжает работать система противовоздушной обороны (ПВО), которая отражает атаку БПЛА. Жителям города настоятельно рекомендовано сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.