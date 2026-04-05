В Новороссийске обломки БПЛА упали на территории двух предприятий

В ходе отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов обломки дронов упали на территории двух предприятий Новороссийска. Об этом сообщил оперштаб региона.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На одном из объектов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.

В Новороссийске продолжает работать система противовоздушной обороны (ПВО), которая отражает атаку БПЛА. Жителям города настоятельно рекомендовано сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.

