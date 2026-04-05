В Новороссийске перекрыли движение из-за атаки беспилотников

В Восточном районе Новороссийска временно перекрыто движение транспорта в связи с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По словам мэра, дороги перекрыты на двух участках: от пересечения улиц Судостальской и Портовой в направлении Геленджика, а также в сторону Новороссийска из Кабардинки.

В настоящее время в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Андрей Кравченко призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Наталья Решетняк