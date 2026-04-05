В Новороссийске объявлена тревога по БПЛА

На территории Новороссийска работает ПВО, объявлена тревога из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Угрозу по БПЛА в муниципалитете ввели утром 5 апреля.

Мэр Новороссийска призвал жителей не подходить к окнам, необходимо укрыться в помещениях без остекления с капитальными стенами. Для укрытий запрещается использовать автомобили и стены многоквартирных домов, во время отражения атаки нельзя находиться на открытом пространстве около моря.

София Моисеенко