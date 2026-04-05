Бывшего исполнительного директора Тобольского ССРЗ обвинили в подкупе

Тюменская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Тобольского судостроительного судоремонтного завода (ССРЗ). Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, он обвиняется в совершении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2021 года по ноябрь 2023-го на тот момент исполнительный директор ССРЗ получил незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 1 млн руб. от контрагента за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по проведению судостроительных работ по договору подряда.

В ходе расследования уголовного дела имущество и денежные средства экс-руководителя арестовали. Уголовное дело в отношении него направили в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. «В отношении лица, передававшего сумму коммерческого подкупа, уголовное дело выделено в отдельное производство»,— добавили в прокуратуре.

Тобольский ССРЗ был создан в 1951 году по решению Министерства речного флота СССР в 1951 году, одновременно с предприятием возник поселок Сумкино. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2024 году компания отчиталась выручке в 895,7 млн руб., чистая прибыль организации составила 111,4 млн руб.

Василий Алексеев