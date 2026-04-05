Водитель Hyundai Tucson сбила восьмилетнего школьника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 24-летняя водитель Hyundai Tucson повернула с ул. Машиностроителей на переулок Черниговский на зеленый свет светофора и наехала на восьмилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. В ГИБДД подчеркнули, что школьник также переходил проезжую часть на «разрешающий сигнал светофора». «Мальчик получил ушибы мягких тканей коленей и подбородка. Бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Детскую городскую клиническую больницу №9, где после оказания помощи отпущен домой»,— добавили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Hyundai Tucson имеет шестилетний стаж вождения и 16 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. «Она пояснила, что при повороте не убедилась в отсутствии пешеходов, в результате чего допустила наезд на ребенка. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель была трезва»,— сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что по факту ДТП возбудили административное расследование по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

