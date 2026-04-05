В Тюменской области доля убыточных организаций увеличилась на 7,5% за год

Доля убыточных компаний в общем числе организаций Тюменской области увеличилась с 33,7% в январе 2025 года до 41,2% на начало 2026-го. Как следует из данных Тюменьстата, компании на территории субъекта отчитались о прибыли за первый месяц 2026 года в 39,3 млрд руб. и об убытке в 6,2 млрд руб. В январе 2025-го эти показатели составляли 66,2 млрд и 5,9 млрд руб. соответственно.

Согласно информации Тюменьстата, наибольшее увеличение доли убыточных компаний произошло в сфере транспортировки и хранения (с 25% до 48,8%), добычи полезных ископаемых (с 47,4% до 66,7%), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (с 23,3% до 40,5%), обрабатывающего производства (с 37,8% до 48,9%), профессиональной, научной и технологической деятельности (с 44,4% до 53,8%).

Рост в менее чем 10% по показателю произошел среди организаций в области информации и связи (с 37,5% до 45,8%), строительства (с 20,3% до 28,1%), деятельности по операциям с недвижимостью (с 27,8% до 33,3%), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (с 33,3% до 38,5%).

Доля убыточных организаций в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха за год не изменилась и осталась на уровне 30%. Среди компаний по оптовой и розничной торговле, ремонту автомобилей и мотоциклов произошел рост доли прибыльных организаций — с 63% до 63,4%.

Аналогичные тенденции произошли и на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В Югре доля убыточных организаций за год увеличилась с 36,3% до 40,9%, на Ямале показатель возрос с 40,1% до 42,5%.

Василий Алексеев