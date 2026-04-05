В Крыму прогнозируют ливни с мокрым снегом

Холодный атмосферный фронт прорвется в Крым через Черное море на этой неделе и принесет ливни с мокрым снегом, а температура воздуха опустится до 0 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Похолодание начнется во вторник. Ночью осадков не предвидится, но днем пройдут кратковременные дожди, температура снизится до 10–13 градусов. В среду ночью ожидается небольшая пауза в осадках при температуре 4–9 градусов. Днем ситуация ухудшится с приходом холодного фронта.

«Жителей европейской территории России на следующей неделе ждут так называемые возвраты холодов, и клин арктического воздуха доберется и до юга нашей страны. И днем холодный фронт прорвется через акваторию Черного моря, соответственно, пройдут ливневые дожди, местами вперемежку с мокрым снегом»,— сказал Евгений Тишковец.

Дневная температура в среду не поднимется выше 10 градусов. В четверг ночью она составит 0–5 градусов, днем не превысит 7–10 градусов.

«Регион будет оставаться в зоне тыловой части циклона. Поэтому облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки в основном в виде дождя, но опять кое-где с мокрым снегом, а в горах даже со снегом»,— добавил специалист.

К концу недели осадки пойдут на спад, в облаках появятся просветы. Ночная температура будет составлять 0–3 градуса, дневная поднимется до 10–15 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

Наталья Решетняк