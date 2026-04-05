Один человек пострадал в Темрюкском районе во время атаки БПЛА
Один человек пострадал в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в поселке Волна Темрюкского района. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, без госпитализации»,— говорится в сообщении штаба.
На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы.