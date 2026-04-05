Жительница Ставрополья погибла в ДТП

В станице Александрийской в ДТП погибла женщина. Авария случилась утром 5 апреля на автодороге Кочубей—Нефтекумск—Зеленокумск—Минеральные Воды. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительной информации, 45-летний водитель ВАЗ-2112 вовремя не остановился перед зеброй и сбил переходившую по ней женщину.

В результате случившегося местная жительница скончалась на месте.

Детали происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская