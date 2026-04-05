В Махачкале после обрушения жилого дома возбудили уголовное дело

В Махачкале по факту обрушения многоквартирного дома на улице Газопроводной возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, ответственные должностные лица администрации города не приняли в нужное время меры по предотвращению негативных последствий, связанных с размыванием фундамента.

Ход расследования контролирует прокуратура. По предварительным данным, дом в Махачкале обрушился из-за перемещения грунта после паводка. Никто из жителей не пострадал.

Мария Хоперская