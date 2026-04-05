В двух районах Удмуртии подтопило приусадебные участки из-за паводка

В Удмуртии зафиксированы случаи частичного подтопления в весенний паводок. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, вода появилась на территории домовладений Малопургинского и Игринского районов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике

1 / 2

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике

В поселке Игра подтоплены придомовые территории 19 частных домовладений по шести улицам, в селе Яган — один приусадебный участок.

Пострадавших в обоих случаях нет. Транспортное сообщение не нарушено, эвакуация населения не требуется. Местная администрация подготовила плавсредства и пункты временного размещения на случай ухудшения обстановки.