В двух районах Удмуртии подтопило приусадебные участки из-за паводка

В Удмуртии зафиксированы случаи частичного подтопления в весенний паводок. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, вода появилась на территории домовладений Малопургинского и Игринского районов.

В поселке Игра подтоплены придомовые территории 19 частных домовладений по шести улицам, в селе Яган — один приусадебный участок.

Пострадавших в обоих случаях нет. Транспортное сообщение не нарушено, эвакуация населения не требуется. Местная администрация подготовила плавсредства и пункты временного размещения на случай ухудшения обстановки.