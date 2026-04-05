Из-за перелива реки в Дагестане эвакуировали 800 домохозяйств
Из-за перелива реки в Дербентском районе Дагестана эвакуировали около 800 домохозяйств. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев.
Фото: Правительство Республики Дагестан
Перелив реки идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, привел к разрушению защитного сооружения. Вода направляется в населенные пункты: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа Урсун и Плана.
Всем эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь.
