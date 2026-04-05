В Красноармейском округе загорелась растительность на площади 15 га

На территории Красноармейского округа Челябинской области возник ландшафтный пожар. Горит растительность на площади 15 га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание заметили в районе поселков Сычево и Петровский. На месте работают шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Угрозы населенным пунктам нет.

Госавтоинспекция Челябинской области из-за пожара ограничила движение с 1-го по 12-й километр автодороги Вахрушево—Долгодеревенское.

Ольга Воробьева