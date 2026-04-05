В Севастополе повреждена линия электропередачи при отражении атаки БПЛА
Осколки сбитого украинского беспилотника повредили линию электропередачи в Севастополе, в результате чего отключены от электроснабжения Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы Горы, частный сектор по улице Богданова. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор пояснил, что специалисты приступят к восстановлению поврежденной линии после завершения отражения атаки дронов противника.
В Севастополе 5 апреля трижды объявляли воздушную тревогу. Военные уничтожили восемь воздушных целей.