В Севастополе повреждена линия электропередачи при отражении атаки БПЛА

Осколки сбитого украинского беспилотника повредили линию электропередачи в Севастополе, в результате чего отключены от электроснабжения Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы Горы, частный сектор по улице Богданова. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор пояснил, что специалисты приступят к восстановлению поврежденной линии после завершения отражения атаки дронов противника.

В Севастополе 5 апреля трижды объявляли воздушную тревогу. Военные уничтожили восемь воздушных целей.

Наталья Решетняк