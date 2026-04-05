Развязка под Новороссийском вошла в утвержденный Мишустиным план строительства дорог

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта. Документ, пришедший на смену устаревшему аналогу, включает масштабные проекты развития дорожной сети, в том числе строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги А-290 «Новороссийск — Керчь».

Новая схема разработана в соответствии с Транспортной стратегией России до 2030 года (с прогнозом до 2036 года), а также с учетом государственной программы «Развитие транспортной системы» и национальных проектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».

Всего в обновленный перечень вошло 158 дорожных объектов и 167 объектов иных видов транспорта (железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного), которые планируется реконструировать или построить в различных регионах страны.

В документации содержатся сведения о назначении, ключевых характеристиках и точном местоположении каждого объекта. Конкретный объем средств, необходимых для их строительства и реконструкции, будет определяться позднее — при принятии решений о федеральных бюджетных инвестициях в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.

В правительстве отметили, что реализация предусмотренных мероприятий позволит повысить эффективность всей транспортной системы России. Утвержденные схемы территориального планирования создают правовую основу для резервирования земель, перевода участков из одной категории в другую и разработки документации по планировке территории под будущие стройки.

Ранее власти Новороссийска сообщали, что новую развязку построят на въезде в п. Вернебаканский со стороны Новороссийска, на пересечении федеральных трасс А-146 и А-290, где сегодня T-образный перекресток с левыми поворотами. Она станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Частью этого масштабного проекта являются также реконструкция и строительство участков трассы А-290, включая обход Анапы, а также реконструкции трассы А-289 (зона ответственности ФКУ «Тамань»). Все эти усилия направлены на создание единого скоростного коридора, связывающего главные транспортные артерии, ведущие через Кубань и Таманский полуостров в направлениях Крымского моста и черноморских курортов.

Наталья Решетняк