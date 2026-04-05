Компания из Дегтярска откроет «Иванов парк» в 11 тыс. кв. м около своей площадки

Компания «Уралтехфильтр-инжиниринг» приступила к созданию спортивно-социального пространства «Иванов парк» рядом с производственной площадкой в Дегтярске, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, на площади в 11 тыс. кв. м планируется установить детские и спортивные площадки, сформировать сеть прогулочных дорожек и маршрутов, оформить входную группу, возвести водный объект с прилегающей зоной отдыха и площадку с амфитеатром для проведения творческих мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Господин Паслер подчеркнул, что благоустроенная территория, работы на которой планируется завершить в 2027 году, будет доступна для всех жителей города. «Уральский бизнес уникален своей высокой вовлеченностью в развитие региона»,— добавил он.

«Уралтехфильтр-инжиниринг» специализируется на разработке и производстве фильтрующих элементов для технологической фильтрации газообразных и жидких сред. Как сказано на сайте компании, ежегодно организация производит более 100 тыс. единиц продукции и свыше 100 единиц специализированного оборудования. Производственные площади предприятия составляют 23,5 тыс. кв. м, численность специалистов — 280 человек. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2021 году компания отчиталась о выручке в 221,2 млн руб., ее чистая прибыль тогда составила 11,6 млн руб.

Василий Алексеев