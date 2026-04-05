Вытолкнувший проводницу из вагона пассажир поезда Челябинск—Петербург задержан

Пассажир поезда №149 сообщением Челябинск—Санкт-Петербург, вытолкнувший проводницу из вагона, задержан и передан сотрудникам полиции. Об этом сообщили «РИА Новости» в Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали видеозапись инцидента. В ФПК подтвердили факт происшествия и уточнили, что фигурирующий на записи пассажир был оперативно задержан. «В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего»,— добавили в компании.

Пострадавшая проводница находится в медицинском учреждении, ей оказывается помощь, отметили в ФПК.