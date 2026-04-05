Прокуратура проводит проверку по факту крушения сухогруза в Азовском море

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Сальдо Фото: Владимир Сальдо

Как сообщили в надзорном ведомстве, транспортными прокурорами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту происшествия с судном «Волго-Балт 138» в акватории Азовского моря.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным ТАСС, сухогруз, перевозивший пшеницу, затонул в Азовском море после атаки беспилотного летательного аппарата. Два члена экипажа погибли, десять спаслись.

Наталья Решетняк