«Парма» обыграла «Енисей»

Баскетболисты «Бетсити Парма» в Красноярске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли местный «Енисей». Итог поединка 73:78 в пользу пермской команды. Встреча получилась непростой, и по ходу игры подопечные Евгения Пашутина уступали сопернику, но вырвали победу в концовке. В составе «Пармы» отличились два баскетболиста — Брэндан Адамс, в активе которого 19 очков, 4 подбора и 1 перехват», а также Джален Адамс, на его счету 16 очков, 7 подборов и 2 перехвата.

Фото: БК «Парма».

Следующий матч в рамках чемпионата «Парма» проведет 8 апреля в Перми.