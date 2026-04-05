Бастрыкин потребовал доклад о драке учителя и подростков под Красноуфимском

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о конфликте между учителем физкультуры и труда школы Красноуфимского округа (Свердловская область) и подростками, которые отдыхали рядом со школьным стадионом, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным E1.ru, инцидент произошел в селе Юва. Как пишет портал, к четырем подросткам подошел знакомый преподавателя, который после словесной перепалки с ребятами схватил одного их них. «Спустя минуту к дерущимся детям подбежал педагог. Он сделал замечание, а потом замахнулся и ударил по лицу одного из школьников, громко ругаясь матом»,— сообщил Е1.ru.

Позже учитель рассказал порталу, что подростки катались на байке по школьному стадиону, где занимаются дети. «Я ведь болею за свой стадион. Мы там прибираемся постоянно, трибуны делаем, все ремонтируем, а такие подростки приезжают туда, пьют, после них на трибунах шприцы валяются и все такое»,— цитирует преподавателя E1.ru.

Как пишет портал, учитель позвонил своему товарищу, с которым они вместе отправились на стадион, однако сам педагог подошел позже. «Захожу и вижу картину, что парни его вдвоем бьют. Пока разнимал, они ничего не понимали»,— сказал сотрудник школы в разговоре с E1.ru.

После конфликта следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Доклад о ходе его расследования генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Среднему Уралу Богдан Францишко.

Василий Алексеев