В Махачкале еще один дом может обрушиться из-за потопа

Еще один многоквартирный дом в шесть этажей находится под угрозой разрушения в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Правительство Республики Дагестан

Из-за подмыва грунта обрушилась трехэтажная пристройка к дому. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», под угрозой обрушения находится дом на улице Перова. Людей оттуда уже эвакуировали. На улице Газопроводной в Махачкале из-за потопа обрушился дом. Внутри могут находиться люди. Трехэтажное здание сползло в заполненный водой обрыв.

Мария Хоперская