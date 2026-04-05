На берегу Финского залива выявлено скопление нефтепродуктов

Локальное скопление нефтепродуктов выявлено на береговой линии Финского залива в районе деревни Логи Кингисеппского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета государственного экологического надзора со ссылкой на главу ведомства Рамилу Агаеву.

Как уточняется в сообщении, загрязнение обнаружено утром в субботу. Сейчас оно локализовано, угрозы для близлежащих территорий не представляет. В комитете добавили, что место находится на значительном удалении от территории Сосновоборского городского округа.

Власти Ленинградской области намерены заключить договор со специализированной организацией, располагающей собственным флотом, для оперативного устранения возможных экологических угроз в будущем. Губернатор региона Александр Дрозденко принял решение выделить средства на эти работы из резервного фонда, сообщили в пресс-службе.