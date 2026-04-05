6 апреля в Татарстане ожидаются дожди с мокрым снегом и до +13 градусов

В понедельник, 6 апреля, на территории Татарстана пройдет небольшой и умеренный дождь, а в западных районах – мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем прогреется до показателей от +5 до +13 градусов. В отдельных районах возможна гроза.

В Казани ночью ожидается дождь, температура составит от +2 до +4 градусов. Днем также прогнозируются осадки, максимальная температура достигнет от +7 до +9 градусов.

Влас Северин