Аэропорт Сочи приостановил работу

В международном аэропорту Сочи временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Геленджика и Краснодара. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра 5 апреля пытаются атаковать с помощью беспилотников Краснодарский край. По данным Минобороны, за шесть часов над Черным и Азовским морями, а также над Крымом, Кубанью, Белгородской и Курской областями ликвидировано 77 БПЛА.

Наталья Решетняк