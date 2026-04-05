Лариса Долина может заработать более 20 млн рублей

Народная артистка России Лариса Долина может получить за сольный концерт в Санкт-Петербурге более 21 млн руб. Это выяснило «РИА Новости», изучив ценовую сетку выступления под названием «Юбилей в кругу друзей», которое запланировано на 15 ноября в БКЗ «Октябрьский».

Вместимость зала превышает 3,5 тыс. человек. Самый дешевый билет (последние ряды балкона) стоит 2,2 тыс. руб. Билеты на более близкие места предлагаются по цене 3,8–5,5 тыс. руб. Минимальная цена места в партере составляет 4,5 тыс. руб., максимальная — 12 тыс. руб.

По данным на апрель, то есть более чем за полгода до события, продано меньше половины зала. В случае если концерт соберет полный зал, выручка от продажи билетов без учета расходов на проведение составит 21,3 млн руб.

Ранее БКЗ «Октябрьский» сообщил о переносе выступления госпожи Долиной с 25 февраля на 15 ноября 2026 года. Представитель артистки Сергей Пудовкин назвал это техническим переносом.