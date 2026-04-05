В Петербурге родились четыре сестры-близняшки

В Санкт-Петербурге родилась уникальная однояйцевая четверня. Как сообщили в роддоме №17, где появились на свет четыре девочки, ранее подобные случаи в России не описывались.

В медицинском учреждении уточнили, что, согласно расчетной статистике, вероятность рождения монохориальной (однояйцевой) четверни составляет один случай на 15,5 млн родов. Соответствующая информация была опубликована в официальном сообществе роддома в соцсети «ВКонтакте».

Каждую из новорожденных сразу после появления на свет принимали неонатологи и неонатальные сестры — для обеспечения максимально бережного ухода и поддержки с первых секунд жизни. Вес и рост девочек составили: 1400 г, 38 см; 1570 г, 41 см; 1640 г, 41 см и 1360 г, 37 см.

По оценке врачей, для 32-й недели беременности это отличный результат. Как подчеркивается в сообщении роддома, он стал возможен благодаря правильной тактике ведения пациентки в дородовом отделении и профессионализму врачей.