В Махачкале из-за отключения энергии остановились очистные сооружения

Из-за отсутствия электроэнергии в Махачкале остановились Хушетские очистные сооружения. Об этом сообщил Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение осуществляется по самотечной линии в Приморский микрорайон. По этой причине в отдельных районах Ленинского района могут наблюдаться перебои с подачей воды.

«Для обеспечения санитарной безопасности и недопущения ухудшения качества воды усилен контроль: проводится гиперхлорирование, организован ежечасный отбор проб воды с последующим лабораторным анализом»,— говорится в сообщении.

