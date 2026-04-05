66% жителей Удмуртии поддержали полный запрет МФО

В Ижевске 66% экономически активных жителей выступают за запрет деятельности микрофинансовых организаций (МФО) на территории России. Это следует из опроса от сервиса SuperJob. Инициативу о введении запрета МФО и амнистии по безнадежным долгам ранее предложил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Из числа опрошенных жителей Удмуртии 54% поддерживают полный запрет с одновременным списанием долгов. Еще 12% выступают только за запрет работы таких организаций, не настаивая на амнистии. Лишь 4% респондентов категорически против инициативы. Исключительно списание долгов без запрета поддерживают 6% горожан.

Наиболее заметная разница между теми, кто пользовался услугами МФО, и теми, кто не имел такого опыта. Среди клиентов микрофинансовых организаций полный запрет с амнистией поддерживают 67%, среди никогда не бравших займы — 44%.

Мужчины чаще женщин выступают за полный запрет с амнистией — 58% против 50%. При этом горожанки в два раза чаще одобряют только амнистию без запрета организаций.

Наибольший энтузиазм в отношении полного запрета со списанием долгов проявляет молодежь до 35 лет — 66%. Респонденты старше 45 лет чаще других (10%) поддерживают исключительно амнистию по микрозаймам.

Среди опрошенных со средним профессиональным образованием доля сторонников полного запрета со списанием долгов выше, чем среди обладателей высшего образования. При этом сторонников только запрета без амнистии больше среди людей с высшим образованием.

Исследование проводилось 30 марта — 1 апреля 2026 года.