Свердловские синоптики сообщили о потеплении в конце «ненастной» недели

В конце «холодной и ненастной» недели в Свердловской области, 12 апреля, «выглянет Солнце» и потеплеет, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, в ближайшее время через регион пройдут два циклона, которые вызовут выпадение осадков и похолодание.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый подойдет к вечеру в понедельник, 6 апреля, и в течение вторника определит облачную погоду с дождем, на севере и в горах — с мокрым снегом. «В среду, 8 апреля, перерыв в осадках в ожидании следующего циклона, центр которого во второй половине недели пройдет через Челябинскую область»,— пояснили в гидрометцентре.

В учреждении подчеркнули, что 9-11 апреля снег и мокрый снег могут выпадать «почти повсеместно». «На юге Свердловской области температура будет близка к нулевой: ночью –4°…+1°, днем +2°…+7°, на севере погода почти зимняя с преобладанием минусовой температуры»,— добавили синоптики.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, на севере прогнозируют дождь, снег и мокрый снег, образование гололеда и гололедицы, на юге — дождь. Температура ночью составит –7°...+3°, днем — +10°…+15° (на севере до +5°). Ветер будет юго-восточный, восточный 2-10 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Во вторник, 7 апреля, в регионе пройдет дождь, не севере и в горах выпадет мокрый снег, в отдельных районах образуется гололед, на дорогах — гололедица. Температура ночью составит 0°...+5° (на крайнем севере до –3°), днем — –+9°...+14° (на севере до +4°). Скорость ветра будет 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c.

В среду, 8 апреля, на Среднем Урале вновь пройдет дождь, на севере — со снегом, в отдельных районах образуется гололед и гололедица на дорогах. Температура ночью составит –2°...+3° (на крайнем севере до –7°), днем — +9°…+19° (на севере +1°…+6°). Синоптики прогнозируют западный, северо-западный ветер 4-9 м/c, местами порывы до 14 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 6 апреля, ожидается дождь. Температура в темное время суток составит 0°...+2°, в светлое — +13°...+15°. Ветер будет юго-восточный 2-10 м/с, местами порывы до 13 м/c.

Во вторник, 7 апреля, в городе ночью пройдет умеренный, днем — небольшой дождь. Температура в темное время суток составит +3°...+5°, днем — +10°...+12°. Ветер ожидается 5-10 м/c.

В среду, 8 апреля, не ожидается существенных осадков. Ночью температура составит +1°...+3°, днем — +12°...+14°. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с.

Ранее в ГИБДД призвали уральцев перенести замену зимних шин и отказаться от вождения мотоциклов до наступления устойчивых положительных температур в ночное время и полного таяния льда на дорогах Свердловской области. В Госавтоинспекции подчеркнули, что в регионе целесообразно использовать зимнюю резину до момента устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха выше отметки +5°. «Как правило, это происходит не ранее второй декады апреля, а иногда и позднее»,— отметили в ведомстве.

Василий Алексеев