Зарубежные СМИ: Как проходила операция США по спасению летчика в Иране?

Спецназ США спас второго пилота истребителя F-15 при помощи спецназа и ЦРУ. Система ПВО Ирана впервые с начала эскалации сбила американский самолет над территорией Исламской Республики 3 апреля. Один из летчиков был найден и эвакуирован спустя несколько часов, а второго искали больше суток. Утром 5 апреля полковника нашли. По словам президента США Дональда Трампа, военнослужащий получил ранения, но с ним «все будет в порядке». Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Спасательную операцию, в которой приняли участие десятки самолетов и сотни элитных бойцов, Дональд Трамп назвал одной из самых дерзких в истории США. Однако иранские СМИ утверждают, что миссия оказалась провальной. С начала войны на Ближнем Востоке глава Белого дома постоянно подчеркивал: ни один американский военнослужащий не попал в иранский плен. Если бы Тегерану все-таки удалось взять летчика в заложники, у них бы появились дополнительные рычаги влияния в переговорах с Вашингтоном, пишет Reuters. Кроме того, общественное восприятие конфликта в США могло бы измениться в худшую сторону.

По данным агентства, спасательная операция чуть не обернулась новым инцидентом: два американских вертолета, которые искали летчика, также были подбиты иранской системой ПВО. Почти чудом им удалось покинуть воздушное пространство Исламской Республики. Также под обстрел попал штурмовик A-10 Thunderbolt: он не смог долететь до Ирана, его экипаж катапультировался над Персидским заливом.

По информации телеканала CBS, второго пилота F-15 спасали в горах на юге страны под мощным воздушным прикрытием. Точное местоположение помогло определить ЦРУ. Параллельно разведка распространяла среди иранских военных дезинформацию, якобы летчика эвакуируют по земле. На деле же спасательные бригады прибыли на двух транспортниках. Взлететь они не смогли, поэтому их уничтожили, чтобы воздушные суда не достались противнику. В итоге послали три дополнительных самолета, которые благополучно вывезли пилота и спецназовцев в Кувейт.

При этом источники газеты The New York Times сообщают, что американцы вынужденно использовали бомбы, чтобы не допустить иранцев к сбитому летчику. У него самого из оружия был только пистолет.

За поимку пилота Тегеран назначил награду в $60 тыс. Иранские силы усиленно искали его и даже сбили американский самолет-дозаправщик C-130, утверждает Tasnim. Впрочем, в США эту информацию не подтвердили. Агентство добавляет, что Израиль помогал спасать летчика, передавая разведданные, однако без потерь американцам обойтись не удалось. Отсюда вывод, что миссия Пентагона провалилась.