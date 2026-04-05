Андрей Прошунин объявил об угрозе БПЛА в Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории курорта и призвал жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.

Глава курорта опубликовал в своем Telegram-канале рекомендации по поведению во время опасности. Тем, кто находится дома, советуют не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Людям, оказавшимся на улице, рекомендовано найти убежище в цокольном этаже ближайшего здания, а также использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.

Глава города предупредил об опасности использования автомобиля в качестве укрытия и запретил прятаться у стен многоквартирных домов.

Отдельно мэр призвал воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы систем ПВО, беспилотников и их обломков, деятельности специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

Наталья Решетняк