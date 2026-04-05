В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории города Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он призвал жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности.

Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

«Если вы находитесь дома: не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая)»,— говорится в сообщении господина Прошунина, опубликованном в его Telegram-канале.

Для тех, кто оказался на улице, мэр рекомендовал укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, а также использовать для укрытия подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.

Глава курорта предупредил об опасности использования автомобиля в качестве укрытия и запрете прятаться у стен многоквартирных домов.

Отдельно Андрей Прошунин призвал воздерживаться от съемки и публикации в социальных сетях работы систем противовоздушной обороны (ПВО), беспилотников и их обломков, работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной»,— добавил мэр.

UPD: в 12:36 в Сочи отменили угрозу атаки беспилотников.

