Прокуратура организовала проверку по факту задержки поездов в Дагестане

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки поездов в Республике Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверяют исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдения прав пассажиров. Далее будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Как писал «Ъ-Кавказ», из-за подтопления железнодорожного полотна между станциями Мамед-Кала и Дагестанскими огнями задерживаются пять электричек и два поезда. Речь идет о следующих рейсах: №6680 Махачкала—Дербент, №6604 Хасавюрт—Дербент, №6696 Махачкала—Дербент, №6602 Хасавюрт—Дербент, а также Дербент—Махачкала. Также предполагаются задержки проездов №86 Москва—Дербент и №85 Дербент—Москва.

Мария Хоперская