В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито пять воздушных целей

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота России отражают атаку вооруженных формирований Украины в акватории Черного моря в районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, уже уничтожены пять воздушных целей над морем — в районе Северной стороны и в районе Фиолента.

Как уточнили в спасательной службе Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Господин Развожаев призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Наталья Решетняк