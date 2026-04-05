Крупный дорожный подрядчик Прикамья снизил выручку на 3,5 млрд рублей

ООО «Дорос» опубликовало финансовые показатели за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, выручка общества в 2025 году составила 4,86 млрд руб., что ниже предыдущего результата на 42% (в 2024-м — 8,35 млрд руб.). Чистая прибыль дорожного подрядчика за отчетный период снизилась на 78% с 1,14 млрд до 257 млн руб. Себестоимость продаж упала почти вдвое — с 6,6 до 3,8 млрд руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Дорос» зарегистрировано в Чернушке. Основным владельцем общества (99,9% в уставном капитале) является ЗАО «Транс-Строй», зарегистрированное в республике Коми, еще 0,1% в компании принадлежит московском ЗАО «Спецнефтетранс». С октября 2020 года компанией руководит Сергей Бирин. «Дорос» является крупным дорожным подрядчиком Пермского края.