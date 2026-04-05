В Челябинске на 42 дня закрыли шаурмечную после отравления в ней школьников

Суд Челябинска приостановил работу заведения общественного питания «Вкус Востока» на 42 дня. В феврале этого года там отравились четверо школьников. Владелицу кафе уличили в несоблюдении санитарных норм, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Кафе находится на улице Братьев Кашириных в Калининском районе. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора установили, что в заведении нет системы по контролю качества и безопасности продукции, сырьевого цеха для обработки и подготовки мяса, а также помещений для обработки овощей и холодного цеха.

В кафе нет мойки, покрытие стен и пола в плохом состоянии. У сырьевой продукции нет маркировки и товаросопроводительных документов. У сотрудников отсутствуют медицинские книжки, шкафчики для хранения личной и санитарной одежды, умывальник для мытья рук, дезинфицирующие средства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года в СМИ появилась информация, что несколько школьников пожаловались на кишечное расстройство после употребления шаурмы в заведении Калининского района. Управление Следственного комитета по Челябинской области по этому факту возбудило уголовное дело.

