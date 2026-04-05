Из-за подтопления путей в Дагестане задерживаются пять электричек и два поезда

Из-за подтопления железнодорожного полотна между станциями Мамед-Кала и Дагестанскими огнями задерживаются пять электричек и два поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Движение по обоим путям закрыли в 09:25. Задерживаются следующие пригородные поезда: №6680 Махачкала—Дербент, №6604 Хасавюрт—Дербент, №6696 Махачкала—Дербент, №6602 Хасавюрт—Дербент, а также Дербент—Махачкала.

Также предполагаются задержки проездов №86 Москва—Дербент и №85 Дербент—Москва.

Мария Хоперская