Полпред Жога и губернаторы поздравили уральских геологов

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога обратился к геологам и ветеранам профессии в связи с Днем геолога, отметив, что их работа требует «упорства и огромной базы знаний». «Ярким подтверждением мастерства наших геологов стало недавнее открытие крупнейшего за 30 лет нефтяного месторождения на Ямале. Это событие еще раз доказывает: традиции первооткрывателей живы, а потенциал уральских регионов велик»,— подчеркнул он.

Господин Жога добавил, что вся его жизнь связана с территориями, в которых геология и добыча полезных ископаемых являются ключевыми отраслями. «Я вырос в Магаданской области — золотодобывающем регионе, затем работал на Донбассе — в центре угольной промышленности, а сейчас живу в УрФО — в сердце горного дела России»,— написал полпред в своем Telegram-канале.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер напомнил, что интерес к богатствам земли и изучение недр стали основой развития Среднего Урала. «Профессию геолога выбирают люди отважные, смелые, любопытствующие, уверенные в своих знаниях, те, которые ценят все, чем обладает наша земля. Без любви к природе, без умения оценить пользу открытия, без тяги к изучению, исследованию невозможны новые достижения»,— отметил он в своем Telegram-канале.

Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что геологи открыли на территории региона «богатейшие недра», которые стали фундаментом экономического процветания страны. «За успехом стоял тяжелый труд. Геологи работали в сложных условиях, чтобы найти для Родины нефть и газ. И в итоге определили будущее Тюменской области, Югры и Ямала, заложили основу мощнейшего в мире топливно-энергетического комплекса»,— пояснил он в своем Telegram-канале.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, что благодаря геологам места, где «не ступала нога человека, выросли города, где стояла вековая тишина, заработали крупнейшие предприятия». «То было поколение мужественных и целеустремленных, оставившее нам Тазовское, Уренгойское, Ямбургское и Бованенковское месторождения, которые продолжают согревать всю страну»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Господин Артюхов отметил, что спустя десятилетия добычи ямальские недра «все так же хранят необъятные богатства, а люди — стойкость, преданность делу и родной земле».

День геолога был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года, отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля, в 2026 году — 5 апреля. Инициаторами обращения в Президиум выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным. Поводом послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Василий Алексеев