Часы экс-депутата Новороссийска вновь выставили на торги за 3 млн рублей

Швейцарские часы Audemars Piguet бывшего депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина повторно выставлены на торги за 3 млн руб. Предыдущие торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на данные Федресурса.

Георгий Середин возглавлял комитет по ЖКХ и градостроительной политике городской думы и сложил полномочия в конце 2022 года. Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за непригодного жилья для сирот в ЖК «Парковый», который построило ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» (учреждено Георгием Серединым).

В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края признал Георгия Середина несостоятельным.

Помимо часов Audemars Piguet Royal Oak с молотка продают земельные участки бывшего депутата. Общая стартовая стоимость семи участков для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных с правой стороны дороги Анапа—Новороссийск, составляет 15,77 млн руб. Два крупнейших надела площадью по 1,4 тыс. кв. м оценены в 3,87 млн руб. каждый. Четыре участка по 655 кв. м выставлены по 1,81 млн руб. за каждый. Самый небольшой надел площадью 500 «квадратов» стоит 1,38 млн руб.

Земельный участок площадью 6,2 тыс. кв. м с разрешенным видом использования «придорожный сервис» продают за 92 млн руб.

Наталья Решетняк